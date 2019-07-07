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Летние олимпийские виды спорта

Эксперт: Красильников и Стояновский готовы к борьбе за золото Игр в пляжном волейболе

Красильников и Стояновский стали чемпионами мира, сборная России завоевала лицензию на Олимпийские игры 2020 года

ТАСС, 7 июля. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский готовы претендовать на золотые медали Олимпийских игр 2020 года в Токио в турнире по пляжному волейболу. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал в воскресенье серебряный призер чемпионата мира Игорь Колодинский.

В воскресенье Красильников и Стояновский стали чемпионами мира, став первой российской парой в данном статусе. Победа в турнире обеспечила сборной России лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

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"Ребята сделали большое дело, они молодцы, - сказал Колодинский. - Я вчера сказал обоим, что пора обновлять наш результат и становиться чемпионами мира. Это лучшая наша пара за последнее время. Уверен, что они готовы бороться за выход в финал и золотые медали".

22-летний Стояновский стал самым молодым чемпионом мира (22 года 9 месяцев), лишив этого статуса бразильца Андре Штайна, который в 2017 году стал победителем в 22 года 11 месяцев. Красильникову 28 лет, он играет в паре со Стояновским с 2018 года, становился серебряным призером чемпионата Европы 2016 года в паре с Артемом Ярзуткиным. На Олимпийских играх 2016 года вместе с Константином Семеновым занял четвертое место.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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