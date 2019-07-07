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Летние олимпийские виды спорта

Сборная США по волейболу во второй раз подряд выиграла женскую Лигу наций

В финале американки одолели сборную Бразилии, проиграв первые два сета

ТАСС, 7 июля. Женская сборная США по волейболу одержала победу над командой Бразилии в финальном матче Лиги наций. Финальный раунд турнира прошел в китайском Нанкине.

Матч завершился со счетом 3-2 (20:25, 22:25, 25:15, 25:21, 15:13) в пользу американок. Ранее в воскресенье состоялась встреча за третье место, в которой команда Китая обыграла сборную Турции со счетом 3-1.

В финальный этап вышли пять лучших команд по результатам группового этапа, а также сборная Китая на правах хозяек турнира. Команды были разделены на две группы: в группе А выступали команды Турции, Китая и Италии, в группе B играли сборные США, Польши и Бразилии. Сборная России заняла 14-е место на групповом этапе Лиги наций и не сумела пробиться в "Финал шести".

Сборная США повторила прошлогодний успех, став победительницей турнира во второй раз подряд. Серебро год назад завоевали турецкие волейболистки, бронзу - китаянки. Первый розыгрыш турнира прошел в 2018 году.

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