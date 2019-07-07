Тренер сборной назвал исторической победу волейболистов Красильникова и Стояновского

В воскресенье Красильников и Стояновский победили на чемпионате мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге, став первой российской парой, выигравшей турнир. Победа принесла российской сборной лицензию для выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский добились исторической победы в российском пляжном волейболе, выиграв чемпионат мира. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье главный тренер национальной команды Вячеслав Нирка.

"Это был очень сложный турнир с напряженным финалом, - сказал Нирка. - Ребята, несмотря на это, сумели добиться победы и стать чемпионами мира. Это исторический результат для нас".

22-летний Стояновский стал самым молодым чемпионом мира (22 года 9 месяцев), лишив этого статуса бразильца Андре Штайна, который в 2017 году стал победителем в 22 года 11 месяцев. Красильникову 28 лет, он играет в паре со Стояновским с 2018 года, становился серебряным призером чемпионата Европы 2016 года в паре с Артемом Ярзуткиным. На Олимпийских играх 2016 года вместе с Константином Семеновым занял четвертое место.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.