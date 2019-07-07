Российские волейболистки вышли в плей-офф на Универсиаде с первого места

ТАСС, 7 июля. Женская сборная России по волейболу победила команду Канады в заключительном матче группы А на Всемирной летней Универсиаде и вышла в плей-офф с первого места. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч закончился со счетом 3-1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:15) в пользу россиянок. Соперник команды России по четвертьфиналу определится позднее в воскресенье.

В волейбольном турнире Универсиады 16 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал. На Универсиаде-2017 в Тайване женская сборная России завоевала золото.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.