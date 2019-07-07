Волейболисты Красильников и Стояновский на 99% выступят на Олимпиаде-2020

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский с высокой долей вероятности выступят в турнире по пляжному волейболу на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом ТАСС заявил в воскресенье вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Андрей Горбенко.

В воскресенье Красильников и Стояновский победили на чемпионате мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге, став первой российской парой, выигравшей турнир. Победа принесла российской сборной лицензию для выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

"Олимпийская лицензия завоевана для страны и национального комитета, - сказал Горбенко. - При этом не вижу причин, чтобы именно эта пара не выступила на Олимпийских играх. Если только, не дай бог, произойдут какие-то непредвиденные обстоятельства. А так, на 99 процентов Красильников и Стояновский сыграют".

На Олимпийских играх 2016 года Красильников в паре с Константином Семеновым занял четвертое место.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.