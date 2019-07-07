{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Волейболист Стояновский заявил, что необходимо продолжать работать для подготовки к ОИ

Красильников и Стояновский стали чемпионами мира, сборная России завоевала лицензию на Олимпийские игры 2020 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россиянам Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому необходимо продолжать работать для подготовки к соревнованиям по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил Стояновский, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

В воскресенье Красильников и Стояновский победили на чемпионате мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге, став первой российской парой, выигравшей турнир. Победа принесла российской сборной лицензию для выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В ВФВ отметили, что Красильников и Стояновский на 99 процентов выступят на Играх.

"Спасибо маленькому кусочку на стадионе, который помогал бороться и поддерживал нас сегодня, - сказал Стояновский. - Нам еще необходимо работать над улучшениями наших элементов. Конечно, теперь мы будем подстраивать график турниров под себя".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летняя Универсиада в Неаполе
Гимнастка Перебиносова стала бронзовым призером Универсиады в упражнениях на бревне
Победила японка Хитоми Хатакэда
Читать полностью