Россияне Сельвановская и Смирнов завоевали бронзу в прыжках в воду с вышки на Универсиаде

ТАСС, 7 июля. Россияне Дарья Сельвановская и Илья Смирнов завоевали бронзовые медали в прыжках в воду с десятиметровой вышки в миксте на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.
Результат российской пары составил 286,32 балла. Победили в соревнованиях мексиканцы Алехандра Эстрелла и Хосе Баллеса (311,13), серебряные медали завоевали китайцы Цзяо Цзинцзин и Хуан Цзыгань (308,88).
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав четыре золотые, 12 серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует сборная Японии (13-8-6), второе место у команды Китая (9-3-0), на третьем месте находится сборная США (7-2-5).
Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|13
|8
|6
|27
|2
|Китай
|9
|3
|0
|12
|3
|США
|7
|2
|5
|14
|4
|Россия
|4
|12
|13
|29
|5
|Южная Корея
|3
|6
|7
|16
|6
|Италия
|3
|5
|11
|19
|7
|Тайвань
|3
|3
|3
|9
|8
|Франция
|2
|4
|3
|9
|9
|Мексика
|2
|3
|1
|6
|10
|Чехия
|2
|0
|0
|2