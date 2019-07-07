Россияне Сельвановская и Смирнов завоевали бронзу в прыжках в воду с вышки на Универсиаде

ТАСС, 7 июля. Россияне Дарья Сельвановская и Илья Смирнов завоевали бронзовые медали в прыжках в воду с десятиметровой вышки в миксте на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

Результат российской пары составил 286,32 балла. Победили в соревнованиях мексиканцы Алехандра Эстрелла и Хосе Баллеса (311,13), серебряные медали завоевали китайцы Цзяо Цзинцзин и Хуан Цзыгань (308,88).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав четыре золотые, 12 серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует сборная Японии (13-8-6), второе место у команды Китая (9-3-0), на третьем месте находится сборная США (7-2-5).

Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.