Гимнастка Перебиносова стала бронзовым призером Универсиады в упражнениях на бревне

ТАСС, 7 июля. Российская гимнастка Ульяна Перебиносова стала третьей в упражнениях на бревне на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Россиянка набрала 12,800 балла. Победу одержала японская спортсменка Хитоми Хатакэда (13,000). Серебряная медаль у итальянки Лары Мори (12,850).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав четыре золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (14-8-6), второе место занимает команда Китая (9-3-0), третье - сборная США (7-2-5).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.