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Летняя Универсиада в Неаполе

Гимнастка Перебиносова стала бронзовым призером Универсиады в упражнениях на бревне

Победила японка Хитоми Хатакэда

ТАСС, 7 июля. Российская гимнастка Ульяна Перебиносова стала третьей в упражнениях на бревне на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Россиянка набрала 12,800 балла. Победу одержала японская спортсменка Хитоми Хатакэда (13,000). Серебряная медаль у итальянки Лары Мори (12,850).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав четыре золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (14-8-6), второе место занимает команда Китая (9-3-0), третье - сборная США (7-2-5).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония148628
2Китай93012
3США72514
4Россия4121430
5Южная Корея36716
6Италия351119
7Тайвань3339
8Франция2439
9Мексика2316
10Чехия2002
Теги
Летняя Универсиада в Неаполе
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