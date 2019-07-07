Гимнастка Перебиносова стала бронзовым призером Универсиады в упражнениях на бревне

ТАСС, 7 июля. Российская гимнастка Ульяна Перебиносова стала третьей в упражнениях на бревне на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Россиянка набрала 12,800 балла. Победу одержала японская спортсменка Хитоми Хатакэда (13,000). Серебряная медаль у итальянки Лары Мори (12,850).
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав четыре золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (14-8-6), второе место занимает команда Китая (9-3-0), третье - сборная США (7-2-5).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|14
|8
|6
|28
|2
|Китай
|9
|3
|0
|12
|3
|США
|7
|2
|5
|14
|4
|Россия
|4
|12
|14
|30
|5
|Южная Корея
|3
|6
|7
|16
|6
|Италия
|3
|5
|11
|19
|7
|Тайвань
|3
|3
|3
|9
|8
|Франция
|2
|4
|3
|9
|9
|Мексика
|2
|3
|1
|6
|10
|Чехия
|2
|0
|0
|2