Российские баскетболистки проиграли венгеркам во втором матче ЧЕ среди юниорок

ТАСС, 7 июля. Сборная России по баскетболу уступила команде Венгрии во втором матче чемпионата Европы среди юниорок (до 18 лет). Турнир проходит в Сараево.

Встреча второго тура группового этапа завершилась со счетом 76:34 в пользу венгерок. Сборная России выступает в группе B с командами Белоруссии, Венгрии и Сербии. В плей-офф выходят все 16 участников турнира.

В первом матче группового этапа российская сборная со счетом 74:50 одолела команду Сербии.

В следующем матче 8 июля команда России встретится со сборной Белоруссии (начало - 21:45 мск).

Первенство Европы проходит с 6 по 14 июля.