Гимнаст Стретович завоевал серебряную медаль Универсиады в упражнениях на брусьях

ТАСС, 7 июля. Российский гимнаст Иван Стретович стал вторым в соревнованиях на брусьях на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.
Россиянин показал результат 14,800 балла. Победил в соревнованиях японец Какеру Танигава (14,850), бронзовую - турок Ахмет Ондер (14,450).
Российская команда занимает пятое место в медальном зачете Игр, завоевав 5 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (18-10-6), второе место занимает команда Китая (10-4-0), третье - сборная США (8-3-5).
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|18
|10
|6
|34
|2
|Китай
|10
|4
|0
|14
|3
|США
|8
|3
|5
|16
|4
|Южная Корея
|6
|6
|9
|21
|5
|Россия
|5
|14
|17
|36
|6
|Италия
|4
|7
|11
|22
|7
|Тайвань
|3
|4
|3
|10
|8
|Мексика
|3
|3
|2
|8
|9
|Франция
|2
|5
|4
|11
|10
|ЮАР
|2
|1
|0
|3