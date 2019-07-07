Гимнаст Стретович завоевал серебряную медаль Универсиады в упражнениях на брусьях

ТАСС, 7 июля. Российский гимнаст Иван Стретович стал вторым в соревнованиях на брусьях на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

Россиянин показал результат 14,800 балла. Победил в соревнованиях японец Какеру Танигава (14,850), бронзовую - турок Ахмет Ондер (14,450).

Российская команда занимает пятое место в медальном зачете Игр, завоевав 5 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (18-10-6), второе место занимает команда Китая (10-4-0), третье - сборная США (8-3-5).