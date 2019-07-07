По-семейному. Футбольный ЦСКА перед стартом сезона встретился с болельщиками

Если раньше такие встречи можно было назвать посиделками - игроки и представители руководства клуба садились напротив болельщиков, получали награды по итогам прошлого сезона и отвечали на злободневные вопросы, то теперь армейцы постарались максимально разнообразить программу для своих фанатов. Для начала команда провела полностью открытую тренировку, часть которой по громкой связи комментировал главный тренер Виктор Гончаренко. Чтобы информация о задумках не вышла далеко и о ней не узнали соперники, в определенный момент белорусский специалист снял гарнитуру с микрофоном.

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. ЦСКА в воскресенье на домашнем стадионе "ВЭБ-Арена" провел встречу с болельщиками в преддверии начала нового сезона в чемпионате России по футболу. Традиционное по формату мероприятие в этом году претерпело несколько изменений.

После этого состоялась масштабная пресс-конференция, на которой зачитывались вопросы из социальных сетей, адресованные болельщиками генеральному директору клуба Роману Бабаеву и Гончаренко. Сразу же фанаты поинтересовались у них о том, какие цели ЦСКА ставит перед собой в новом сезоне. Главный тренер и представитель руководства клуба в один голос заверили болельщиков в том, что задачи серьезные - побеждать и вернуться в Лигу чемпионов.

Был поднят вопрос о сроках восстановления одного из клубных долгожителей Алана Дзагоева. Получивший в январе тяжелую травму полузащитник в конце июня подписал новый двухлетний контракт с ЦСКА, но на поле, по словам Гончаренко, увидеть его раньше сентября вряд ли удастся. Также главный тренер заверил болельщиков, что не думает о возможном продолжении карьеры в одном из европейских чемпионатов.

Более злободневные и актуальные для себя вопросы фанаты адресовали Бабаеву - их, в частности, интересовало то, как может измениться система обогрева на стадионе в ближайшее время. Гендиректор объяснил, что "крышу (речь о полностью закрывающейся крыше, подобной той, что есть на "Газпром-Арене" - прим. ТАСС) невозможно построить", а вот установить тепловые пушки реально. Возможно, что система появится на "ВЭБ-Арене" в предстоящем сезоне или годом позже.

Бабаев также рассказал болельщикам о том, что работа на трансферном рынке ведется и клуб ищет игрока в линию атаки. При этом он заверил армейских болельщиков в том, что несмотря на появляющуюся в прессе информацию, ЦСКА не собирается продавать лидеров - защитника Марио Фернандеса и нападающего Федора Чалова. В ответ на вопрос о том, планирует ли клуб, как и в прошлом сезоне, проводить еврокубковые матчи в "Лужниках", он успокоил болельщиков: "В этот раз мы будем играть на "ВЭБ-Арене" - в гостях хорошо, а дома лучше".

Душевный праздник с пловом, лимонадом и автографами

Если раньше после завершения формата "вопрос-ответ" встреча подходила к концу, то в этот раз все только начиналось. Через несколько минут после первой пресс-конференции на противоположной трибуне стадиона началась вторая - в ней приняли участие вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев, а также полузащитники Алан Дзагоев и Никола Влашич. 33-летний голкипер, завершивший карьеру в сборной России после чемпионата мира - 2018, сказал, что его возвращение в национальную команду маловероятно и он не меняет своих решений. Дзагоев, который за последний год получил несколько серьезных травм, напротив, заявил о желании сыграть за национальную команду на крупных турнирах. Также он пообещал еще раз станцевать лезгинку на борту самолета, если ЦСКА, как в 2016 году, выиграет чемпионат России.