Футболист Рабиу покинул "Крылья Советов" из-за проблем со здоровьем

ТАСС, 7 июля. Ганский полузащитник Мохаммед Рабиу покинул самарский футбольный клуб "Крылья Советов" из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности ухода 29-летнего игрока не уточняются.

Рабиу подписал контракт с самарским клубом в феврале 2019 года. За команду он сыграл 11 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. До этого футболист играл за краснодарскую "Кубань", махачкалинский "Анжи" и французский "Эвиан". В составе "Кубани" он провел 57 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи, а за "Анжи" - 12 игр, не отметившись результативными действиями.

В составе сборной Ганы он сыграл 31 матч, в том числе три встречи на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. В 2009-м он стал победителем молодежного чемпионата мира.