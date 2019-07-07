Российские шпажистки завоевали золотую медаль Универсиады в командном турнире

ТАСС, 7 июля. Женская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Анны Королевой, Дарьи Мартынюк, Марии Образцовой и Евгении Жарковой стала победителем командного турнира на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

В финале российская команда была сильнее итальянок. Бронзовые медали соревнований завоевала польская команда.

Бронзовую медаль принесла в актив сборной России женская команда по регби-7, обыгравшая в матче за третье место команду ЮАР (12:10).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (15-9-6), второе место занимает команда Китая (10-4-0), третье - сборная США (7-3-5).