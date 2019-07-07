Российские шпажистки завоевали золотую медаль Универсиады в командном турнире

ТАСС, 7 июля. Женская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Анны Королевой, Дарьи Мартынюк, Марии Образцовой и Евгении Жарковой стала победителем командного турнира на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.
В финале российская команда была сильнее итальянок. Бронзовые медали соревнований завоевала польская команда.
Бронзовую медаль принесла в актив сборной России женская команда по регби-7, обыгравшая в матче за третье место команду ЮАР (12:10).
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (15-9-6), второе место занимает команда Китая (10-4-0), третье - сборная США (7-3-5).
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|16
|9
|6
|31
|2
|Китай
|10
|4
|0
|14
|3
|США
|7
|3
|5
|15
|4
|Россия
|6
|12
|16
|34
|5
|Южная Корея
|3
|6
|7
|16
|6
|Италия
|3
|5
|11
|19
|7
|Тайвань
|3
|3
|3
|9
|8
|Франция
|2
|4
|3
|9
|9
|Мексика
|2
|3
|1
|6
|10
|Чехия
|2
|0
|0
|2