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Летняя Универсиада в Неаполе

Российские шпажистки завоевали золотую медаль Универсиады в командном турнире

В финале россиянки выиграли у итальянок

ТАСС, 7 июля. Женская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Анны Королевой, Дарьи Мартынюк, Марии Образцовой и Евгении Жарковой стала победителем командного турнира на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

В финале российская команда была сильнее итальянок. Бронзовые медали соревнований завоевала польская команда.

Бронзовую медаль принесла в актив сборной России женская команда по регби-7, обыгравшая в матче за третье место команду ЮАР (12:10).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (15-9-6), второе место занимает команда Китая (10-4-0), третье - сборная США (7-3-5).

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония169631
2Китай104014
3США73515
4Россия6121634
5Южная Корея36716
6Италия351119
7Тайвань3339
8Франция2439
9Мексика2316
10Чехия2002
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