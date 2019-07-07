СМИ: игроки клубов НХЛ Милано и Грир задержаны в Нью-Йорке за драку

ТАСС, 7 июля. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сонни Милано и Эй Джей Грир были задержаны в Нью-Йорке из-за драки. Об этом сообщила в воскресенье американская газета New York Post.

По информации источника, 23-летний форвард "Коламбуса" Милано и 22-летний нападающий "Колорадо" Грир устроили стычку с 28-летним мужчиной через час после того, как они покинули один из ночных клубов Манхэттена. Мужчины поспорили из-за счета, оплаченного ими в ночном клубе.

Хоккеисты были задержаны полицией и отвезены в участок. Им предъявлены обвинения в физическом насилии.

В сезоне-2018/19 НХЛ Милано провел восемь матчей за "Коламбус" и забросил одну шайбу. Грир принял участие в 15 матчах, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.