Сборная США в четвертый раз выиграла женский чемпионат мира по футболу

ТАСС, 7 июля. Сборная США одержала победу над командой Нидерландов со счетом 2:0 в финале женского чемпионата мира по футболу во Франции. Игра прошла на арене в Лионе, мячи забили Меган Рапино (61-я минута, с пенальти) и Роуз Лавель (69).

Американские футболистки заняли первое место в группе F со сборными Швеции, Чили и Таиланда. На пути к финалу сборная США поочередно обыграла команды Испании, Франции и Англии с одинаковым счетом - 2:1.

Женский чемпионат мира прошел в восьмой раз, первый турнир состоялся в 1991 году. Сборная США принимала участие во всех чемпионатах мира и является самой титулованной сборной, до этого американки становились победителями мирового первенства в 1991, 1999 и 2015 годах, сборная Германии выигрывала мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу. Также американская команда является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира (1995, 2003 и 2007), один раз американские футболистки завоевали серебряные медали (2011). Помимо этого, сборная США является четырехкратным победителем Олимпийских Игр (1996, 2004, 2008, 2012).

Голландские футболистки второй раз участвовали в чемпионате мира и впервые дошли до финала турнира, на предыдущем мировом первенстве команда выбыла на стадии 1/8 финала. Сборная Нидерландов является победителем домашнего чемпионата Европы 2017 года, а также бронзовым призером европейского первенства 2009 года, которое проходило в Финляндии.

Российские футболистки не смогли пробиться на чемпионат мира. Россиянки два раза принимали участие в финальной стадии женских мировых первенств. В 1999 году сборная России проиграла в 1/4 финала китаянкам со счетом 0:2, а в 2003-м уступила в четвертьфинале сборной Германии со счетом 1:7.