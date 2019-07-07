Гимнастка Перебиносова стала бронзовым призером Универсиады в вольных упражнениях

ТАСС, 7 июля. Российская гимнастка Ульяна Перебиносова стала третьей в вольных упражнениях на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

18-летняя россиянка набрала 12,700 балла. Победу одержала итальянка Карлотта Ферлито (13,200). Серебряная медаль у японской спортсменки Аико Сугихары (13,100).

Шестое место с результатом 12,250 балла заняла россиянка Лилия Ахаимова.

Ранее Перебиносова завоевала серебро в многоборье и командных соревнованиях, а также бронзу в упражнениях на бревне на Универсиаде.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав шесть золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (19-10-6), второе место занимает команда Китая (10-4-0), третье - сборная США (8-4-6).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.