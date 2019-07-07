Гимнастка Перебиносова стала бронзовым призером Универсиады в вольных упражнениях

ТАСС, 7 июля. Российская гимнастка Ульяна Перебиносова стала третьей в вольных упражнениях на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
18-летняя россиянка набрала 12,700 балла. Победу одержала итальянка Карлотта Ферлито (13,200). Серебряная медаль у японской спортсменки Аико Сугихары (13,100).
Шестое место с результатом 12,250 балла заняла россиянка Лилия Ахаимова.
Ранее Перебиносова завоевала серебро в многоборье и командных соревнованиях, а также бронзу в упражнениях на бревне на Универсиаде.
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав шесть золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (19-10-6), второе место занимает команда Китая (10-4-0), третье - сборная США (8-4-6).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|19
|10
|8
|37
|2
|Китай
|10
|4
|0
|14
|3
|США
|8
|4
|6
|18
|4
|Россия
|6
|14
|17
|37
|5
|Южная Корея
|6
|7
|9
|22
|6
|Италия
|4
|7
|11
|22
|7
|Тайвань
|3
|4
|3
|10
|8
|Мексика
|3
|3
|2
|8
|9
|Франция
|2
|5
|4
|11
|10
|ЮАР
|2
|1
|0
|3