Сербские баскетболистки завоевали бронзу домашнего чемпионата Европы

БЕЛГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Женская сборная Сербии по баскетболу одержала победу над командой Великобритании в матче за третье место на чемпионате Европы. Игра проходила в Белграде.

Матч завершился со счетом 81:55 в пользу сербских спортсменок. В финале турнира встретятся сборные Испании и Франции, матч состоится позднее в воскресенье.

Сборная России уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места первенства Европы.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. Действующим чемпионом Европы является сборная Испании.

Шесть лучших команд по итогам турнира получили право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио.