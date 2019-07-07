Российский пловец Пригода завоевал золото на 200 м брассом на Универсиаде

ТАСС, 7 июля. Российский пловец Кирилл Пригода стал победителем заплыва на 200 метров брассом на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
23-летний россиянин показал результат 2 минуты 8,88 секунды. Серебро завоевал российский пловец Илья Хоменко (2.09,42), бронзовым призером стал американец Даниэль Рой (2.09,63).
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав семь золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (19-10-8), второе место занимает команда Китая (11-4-0), третье - сборная США (9-5-7).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|19
|10
|9
|38
|2
|Китай
|10
|4
|0
|14
|3
|США
|9
|5
|7
|21
|4
|Россия
|7
|15
|18
|40
|5
|Южная Корея
|6
|7
|9
|22
|6
|Италия
|4
|7
|11
|22
|7
|Тайвань
|3
|4
|3
|10
|8
|Мексика
|3
|3
|2
|8
|9
|Франция
|2
|5
|4
|11
|10
|ЮАР
|2
|1
|0
|3