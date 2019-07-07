{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летняя Универсиада в Неаполе

Российский пловец Пригода завоевал золото на 200 м брассом на Универсиаде

Серебро взял еще один россиянин Илья Хоменко

ТАСС, 7 июля. Российский пловец Кирилл Пригода стал победителем заплыва на 200 метров брассом на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

23-летний россиянин показал результат 2 минуты 8,88 секунды. Серебро завоевал российский пловец Илья Хоменко (2.09,42), бронзовым призером стал американец Даниэль Рой (2.09,63).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав семь золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (19-10-8), второе место занимает команда Китая (11-4-0), третье - сборная США (9-5-7).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония1910938
2Китай104014
3США95721
4Россия7151840
5Южная Корея67922
6Италия471122
7Тайвань34310
8Мексика3328
9Франция25411
10ЮАР2103
Теги
Летняя Универсиада в Неаполе
Летние олимпийские виды спорта
Прыгун в высоту Иванюк победил на легкоатлетическом турнире в Польше
Результат россиянина составил 2 метра 27 сантиметров
Читать полностью