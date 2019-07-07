Российский пловец Пригода завоевал золото на 200 м брассом на Универсиаде

ТАСС, 7 июля. Российский пловец Кирилл Пригода стал победителем заплыва на 200 метров брассом на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

23-летний россиянин показал результат 2 минуты 8,88 секунды. Серебро завоевал российский пловец Илья Хоменко (2.09,42), бронзовым призером стал американец Даниэль Рой (2.09,63).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав семь золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (19-10-8), второе место занимает команда Китая (11-4-0), третье - сборная США (9-5-7).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.