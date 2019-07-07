Российские дзюдоисты победили в командных соревнованиях на Универсиаде

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по дзюдо одержала победу в командных соревнованиях на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
В финальном матче российская команда победила сборную Южной Кореи. Бронзовыми призерами стали японцы и азербайджанцы.
Женская сборная России по дзюдо завоевала серебряные медали, уступив в финале команде Японии. Бронзовыми призерами стали сборные Южной Кореи и Германии.
Также гимнаст Иван Стретович завоевал бронзу в упражнении на перекладине. Он показал результат в 14,600 балла, золото завоевал представитель Тайваня Ли Ча Хун (14,700), серебро - казахстанец Милад Карими (14,675). Ранее Стретович выиграл серебро в упражнении на параллельных брусьях и многоборье, а также бронзу в командных соревнованиях на Универсиаде.
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав семь золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (19-10-9), второе место занимает команда Китая (10-4-0), третье - сборная США (9-5-7).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|19
|11
|10
|40
|2
|Китай
|11
|4
|0
|15
|3
|США
|9
|5
|7
|21
|4
|Россия
|8
|15
|18
|41
|5
|Южная Корея
|6
|7
|9
|22
|6
|Италия
|4
|7
|11
|22
|7
|Тайвань
|3
|4
|3
|10
|8
|Мексика
|3
|3
|2
|8
|9
|Франция
|2
|5
|4
|11
|10
|ЮАР
|2
|1
|0
|3