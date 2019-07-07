Российские дзюдоисты победили в командных соревнованиях на Универсиаде

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по дзюдо одержала победу в командных соревнованиях на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финальном матче российская команда победила сборную Южной Кореи. Бронзовыми призерами стали японцы и азербайджанцы.

Женская сборная России по дзюдо завоевала серебряные медали, уступив в финале команде Японии. Бронзовыми призерами стали сборные Южной Кореи и Германии.

Также гимнаст Иван Стретович завоевал бронзу в упражнении на перекладине. Он показал результат в 14,600 балла, золото завоевал представитель Тайваня Ли Ча Хун (14,700), серебро - казахстанец Милад Карими (14,675). Ранее Стретович выиграл серебро в упражнении на параллельных брусьях и многоборье, а также бронзу в командных соревнованиях на Универсиаде.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав семь золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (19-10-9), второе место занимает команда Китая (10-4-0), третье - сборная США (9-5-7).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.