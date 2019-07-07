Пловец Кудашев выиграл золото на дистанции 200 м баттерфляем на Универсиаде

ТАСС, 7 июля. Российский пловец Александр Кудашев стал победителем в плавании на 200 метров баттерфляем на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Российский спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 55,63 секунды. Серебряным и бронзовым призерами стали японцы Нао Оромура (1.55,94) и Такуми Тэрада (1.55,99) соответственно.

Пятый результат показал россиянин Владимир Кудряшов (1.57,55).

Также россиянин Григорий Тарасевич стал бронзовым призером на дистанции 50 метров на спине, Марк Николаев занял шестое место. Женская сборная России выиграла бронзовые медали в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав восемь золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (19-12-10), второе место занимает команда США (11-5-7) третье - сборная Китая (11-4-0).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.