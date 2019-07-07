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Летняя Универсиада в Неаполе
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Пловец Кудашев выиграл золото на дистанции 200 м баттерфляем на Универсиаде

Золотая медаль пловца стала восьмой для сборной России на Универсиаде
Александр Кудашев EPA/Tim Brakemeier
Описание
Александр Кудашев
© EPA/Tim Brakemeier

ТАСС, 7 июля. Российский пловец Александр Кудашев стал победителем в плавании на 200 метров баттерфляем на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Российский спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 55,63 секунды. Серебряным и бронзовым призерами стали японцы Нао Оромура (1.55,94) и Такуми Тэрада (1.55,99) соответственно.

Пятый результат показал россиянин Владимир Кудряшов (1.57,55).

Также россиянин Григорий Тарасевич стал бронзовым призером на дистанции 50 метров на спине, Марк Николаев занял шестое место. Женская сборная России выиграла бронзовые медали в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав восемь золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (19-12-10), второе место занимает команда США (11-5-7) третье - сборная Китая (11-4-0).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония19121041
2США115723
3Китай114015
4Россия8152043
5Южная Корея67922
6Италия471122
7Тайвань34310
8Мексика3328
9Франция25411
10ЮАР2103
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