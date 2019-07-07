Российские футболисты вышли в плей-офф на Универсиаде со второго места в группе

ТАСС, 7 июля. Мужская сборная России по футболу проиграла команде Японии во втором матче группового этапа и вышла в четвертьфинал со второго места на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу сборной Японии. Соперник россиян по четвертьфиналу определится позднее.

В первой встрече сборная России победила аргентинцев со счетом 2:0.

В футбольном турнире на Универсиаде принимают участие 12 сборных, разделенных на четыре группы по три команды. По две лучшие команды выйдут в плей-офф турнира, остальные разыграют места с 9-го по 12-е.

На Универсиаде 2017 года российские футболисты разделили с командой Аргентины 6-7-е места, победу одержала сборная Бразилии.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.