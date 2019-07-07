"Торпедо" обыграло "Факел" в матче первого тура Олимп-ФНЛ

ТАСС, 7 июля. Московское "Торпедо" со счетом 1:0 обыграло воронежский "Факел" в гостевом матче первого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный мяч забил Иван Сергеев (81-я минута). Для Сергея Игнашевича этот матч стал первой официальной встречей в статусе главного тренера столичной команды.

В следующем туре "Торпедо" в гостях сыграет со "СКА-Хабаровск" 20 июля, "Факел" в этот же день примет на своем поле столичное "Чертаново".

Результаты других матчей игрового дня:

"Нижний Новгород" - "Томь" (Томск) - 0:2;

"Текстильщик" (Иваново) - "Енисей" (Красноярск) - 0:1;

"Мордовия" (Саранск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:1;

"Авангард" (Курск) - "Ротор" (Волгоград) - 0:3;

"Чайка" (Ростовская область) - "Чертаново" - 0:1.