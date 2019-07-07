Сборная США по баскетболу в седьмой раз стала победителем юношеского чемпионата мира

ТАСС, 7 июля. Юношеская сборная США по баскетболу (игроки не старше 19 лет) обыграла команду Мали со счетом 93:78 в финальном матче на чемпионате мира. Турнир проходил в греческом Ираклионе.

Бронзовыми призерами турнира стала сборная Франции, обыгравшая ранее в воскресенье в матче за третье место команду Литвы (73:68). Российская команда заняла на чемпионате пятое место.

Сборная США в седьмой раз стала победителем турнира, что является рекордом. Также на счету американской команды три серебряные и бронзовая медаль первенства. Юношеские чемпионаты мира проводятся с 1979 года, с 2007-го - с периодичностью в два года. Сборная России ни разу не побеждала на юношеских чемпионатах мира, в 1983 году сборная СССР завоевала серебро турнира, в 2011 году сборная России - бронзу.

Следующий юношеский чемпионат мира пройдет в 2021 году в Хельсинки.