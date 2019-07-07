Тренер "Чайки" считает, что конфликты между болельщиками не влияют на футболистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Недовольство фанатов футбольного клуба "Ростов", выступивших против игры песчанокопской "Чайки" на стадионе "Ростов-Арена" в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), не влияет на футболистов "Чайки". Об этом в воскресенье журналистам сообщил главный тренер песчанокопской команды Дмитрий Воецкий.

Ранее активные фанаты "Ростова" выразили недовольство тем, что болельщики "Чайки" во время матчей своей команды будут размещены на секторах активной поддержки ростовского клуба. После этого президент "Чайки" Андрей Чайка заявил СМИ, что ответа на данное заявление не последует, назвав тех, кто составлял обращение, "больными людьми". Кроме того, ранее в социальных сетях представитель "Чайки" опубликовал оскорбительный комментарий в адрес болельщиков "Ростова". Ситуацию рассмотрит комитет по этике Российского футбольного союза (РФС).

"Конфликты болельщиков на команду не влияют", - сказал Воецкий.

В воскресенье "Чайка" дебютировала в ФНЛ, на стадионе "Ростов-Арена" сыграв с "Чертаново" из Москвы. "Чайка" проиграла со счетом 0:1. На стадионе присутствовало 3,5 тыс. болельщиков. Вместимость "Ростов-Арены", которая была построена к чемпионату мира по футболу 2018 года, составляет 43 472 зрителя.