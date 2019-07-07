"Спартак-2" обыграл "Балтику" в матче первого тура первенства Олимп - ФНЛ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" со счетом 1:0 обыграл калининградскую "Балтику" в гостевом матче первого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Гол забил либериец Сильванус Нимели (12-я минута). Все девять матчей первого тура Олимп - ФНЛ, сыгранных в воскресенье, завершились победой гостевых команд, причем команды хозяев забили только три гола.

Матч начался в 19:54 по местному времени, это было приурочено к 65-летней годовщине калининградского клуба, который был образован в августе 1954 года.

В следующем туре "Спартак-2" дома сыграет со "СКА-Хабаровском" 13 июля, "Балтика" в этот же день в гостях встретится со столичным "Торпедо".