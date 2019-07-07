Российские баскетболистки не сумели пробиться в полуфинал Универсиады

ТАСС, 7 июля. Женская сборная России по баскетболу уступила в четвертьфинале команде Японии на Всемирной летней Универсиаде и не смогла пробиться в полуфинал. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 89:83 в пользу сборной Японии. В полуфинале японки сыграют с командой США, также за выход в финал поборются сборные Португалии и Австралии. Оба матча состоятся 8 июля.

На Универсиаде-2017 в Тайване женская сборная России заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу хозяйкам соревнований со счетом 66:81.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.