Шерстнев: сборная России по футболу подошла к 1/4 финала Универсиады в боевом составе

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сборная России, несмотря на поражение от команды Японии в заключительном матче группового этапа Всемирной летней Универсиады, подошла к четвертьфиналу футбольного турнира в боевом составе, сохранив игроков основы, имевших предупреждения. Об этом заявил ТАСС в воскресенье главный тренер команды Алексей Шерстнев.

В воскресенье мужская сборная России потерпела поражение от команды Японии (1:4) и со второго места группы D вышла в четвертьфинал футбольного турнира Универсиады. В первом матче россияне победили сборную Аргентины (2:0) и набрали по итогам группового этапа три очка.

"Сборная Японии - хорошо организованная команда, мы знали, в какой футбол они будут играть, изучили их, но нашей главной задачей было через эту игру подготовиться к четвертьфиналу, поэтому мы вынуждены были сохранить игроков, которые получили карточки в первой игре, это был осознанный шаг, - заявил Шерстнев. - К сожалению, план, который был выбран на первый тайм, не принес успеха, поэтому в перерыве внесли коррективы в игру команды, и во втором тайме удалось выровнять игру и забить. Также получилось создать еще два хороших голевых момента, но реализовать их, к сожалению, не вышло. Возможно, поражение могло получиться не настолько крупным, японцы во втором тайме моментов практически не имели".

В четвертьфинале, который пройдет 9 июля, сборная России сыграет с победителем группы А - командой Ирландии.

"Учитывая ситуацию в группе, нашей обязательной задачей было выиграть у сборной Аргентины и выйти в плей-офф, а через игру с японцами подготовиться к четвертьфиналу, самое главное, что мы подошли к матчу с Ирландией в боевом составе. К сожалению, информации по сопернику очень мало, организаторы не предоставляют записи матчей, но наш оператор снимает встречи, делится записями как с мужской, так и с женской сборной, позволяя нам подготовиться к противникам. Ирландцы играют в более силовой, типичный британский футбол, поэтому было важно сохранить игроков основы в игре с Японией. Основное начинается для нас сейчас, будем надеяться пройти как можно дальше, ставим только наивысшие задачи", - заключил специалист.

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.