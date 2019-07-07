Клишина заняла первое место в прыжках в длину на международном турнире в Казахстане

ТАСС, 8 июля. Российская легкоатлетка Дарья Клишина победила в прыжках в длину на Мемориале Косанова, который прошел в воскресенье в Алма-Ате.

Россиянка показал результат 6,52 м. Второй стала представительница Ирана Рейхане Арани (5,85 м), третьей - Марина Хусейнова из Казахстана (5,82 м).

Сезон-2018 и первую половину 2019 года Клишина пропустила. 21 июня она выступила на турнире в США, где показала результат 6,84 м, выполнив квалификационный норматив на предстоящий чемпионат мира и Олимпийские игры - 2020 в Токио. Клишина - серебряный призер чемпионата мира - 2017, двукратная чемпионка Европы в помещении.

Мемориал памяти Гусмана Косанова прошел в Алма-Ате в 29-й раз, в 2019 году в турнире приняли участие более 200 атлетов из 14 стран мира. Соревнования были квалификационными к чемпионату мира и Олимпийским играм. Косанов - советский легкоатлет, уроженец Восточно-Казахстанской области, на Олимпийских играх 1960 года в Риме он завоевал серебро в эстафете 4 по 100 м, став первым казахом в истории спорта, выигравшим медаль Олимпийских игр. Косанов умер в 1990 году в возрасте 55 лет.

Чемпионат мира - 2019 пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе.