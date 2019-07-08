СМИ: Бывший футболист "Ливерпуля" Джеррард отказался возглавить "Ньюкасл"

ТАСС, 8 июля. Главный тренер шотландского клуба "Рейнджерс" Стивен Джеррард отказался возглавить английский "Ньюкасл". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Mirror.

По информации издания, владелец "Ньюкасла" Майк Эшли пытался уговорить 39-летнего Джеррарда возглавить команду, но получил отказ. Отмечается, что руководство "Ньюкасла" теперь рассматривает кандидатуру главного тренера французской "Ниццы" Патрика Виейра. Пост наставника "Ньюкасла" является вакантным после того, как его покинул испанец Рафаэль Бенитес, у которого истек контракт с клубом.

Джеррард в качестве футболиста провел 17 сезонов в составе "Ливерпуля" (с 1998 по 2015), в составе команды он становился трехкратным обладателем Кубка английской лиги, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также Суперкубка УЕФА, по разу выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Затем он играл в американском клубе "Лос-Анджелес Гэлакси" (2015-2016), после чего завершил спортивную карьеру.

После завершения карьеры Джеррард тренировал юношескую команду "Ливерпуля" (2017-2018), а с 2018 года возглавляет "Рейнджерс".

В прошлом сезоне "Ньюкасл" занял 13-е место в чемпионате Англии.