Грабовский назначен спортивным директором минского клуба КХЛ "Динамо"

ТАСС, 8 июля. Михаил Грабовский назначен спортивным директором минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Отмечается, что 35-летний специалист будет совмещать обязанности с должностью ассистента главного тренера команды. Главным тренером команды является Крэйг Вудкрофт.

Грабовский выступал за белорусскую команду "Юность", московское "Динамо", клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль", "Торонто", "Вашингтон", "Нью-Йорк Айлендерс", клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Гамильтон", а также в московском ЦСКА.

В прошлом сезоне "Динамо" заняло 11-е место в Западной конференции КХЛ, набрав 42 очка за 62 матча, и не вышла в плей-офф.