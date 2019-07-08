СМИ: самый молодой футболист в истории чемпионата Англии станет игроком "Ливерпуля"

ТАСС, 8 июля. Воспитанник академии английского футбольного клуба "Фулхэм" Харви Эллиот подпишет контракт с "Ливерпулем". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Telegraph.

По информации источника, клубам осталось согласовать сумму компенсации за 16-летнего игрока. Эллиот сможет подписать контракт с "Ливерпулем" в апреле 2020 года, когда ему исполнится 17 лет. На футболиста также претендовали испанский "Реал", французский "Пари Сен-Жермен" и немецкий "Лейпциг".

Эллиот дебютировал в составе основной команды "Фулхэма" 25 сентября в Кубке английской лиги в возрасте 15 лет 174 дней. В чемпионате Англии он впервые сыграл 4 мая, выйдя на замену в матче против "Вулверхэмптона" в возрасте 16 лет 30 дней и став самым молодым игроком в истории турнира.

Всего в прошедшем сезоне он провел четыре матча за "Фулхэм" в разных турнирах, не отметившись результативными действиями. В составе сборной Англии (до 17 лет) он сыграл пять встреч, забив два гола.