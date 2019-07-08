Виктор Фархутдинов стал главным тренером мужской сборной России по боксу

ТАСС, 8 июля. Виктор Фархутдинов назначен главным тренером мужской сборной России по боксу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Предыдущий наставник мужской команды Эдуард Кравцов займет должность генерального менеджера сборных России по тренерской работе. Фархутдинов является заслуженным тренером России.

"Хотел бы поблагодарить руководство за доверие, накануне чемпионата мира тяжело принимать команду, к тому же, Олимпийские игры не за горами, но мы будем стараться, - сказал 61-летний Фархутдинов. - Время есть - впереди два этапа подготовки, мы едем на первый этап в Кисловодск с новым тренерским составом. В тренерском штабе будут работать Валерий Мотькин, Геннадий Ковалев, Виктор Шевелин, Сергей Зеленин, Александр Зимин, также определен состав национальной команды на предстоящий сбор. После Кисловодска проведем матчевую встречу или турнир, и заключительный этап подготовки пройдет на Урале, уже на сборах будем смотреть и определять состав для участия в чемпионате мира".

"Юниорская сборная команда России остается во главе со старшим тренером Виктором Васильевич Супруном, он готовит команду к первенству Европы. Мы будем в тесном контакте и в Кисловодске проведем совместный сбор, там тренерский состав очень хороший, надеюсь, ребята покажут свой максимум. Времени остается мало, хочу всем сказать, что будет непросто, впереди две Олимпиады - в следующем году в Токио, в 2024 году Игры в Париже, команда у нас сильная, тренерский состав грамотный, будем определяться и решать поставленные задачи. Ответственность очень высокая, хотелось бы не подвести, постараться подготовить команду", - добавил специалист.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 7 по 21 сентября 2019 года в Екатеринбурге.