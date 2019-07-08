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Футбол в Испании

СМИ: сын Зидана может перейти в клуб второго испанского дивизиона

Голкипером Люкой Зиданом интересуются два клуба Сегунды

ТАСС, 8 июля. Французский голкипер Люка Зидан, который является сыном главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, может продолжить карьеру во втором по силе испанском дивизионе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Marca.

Отмечается, что в аренде Зидана, представляющего мадридский "Реал", заинтересованы два клуба Сегунды, одним из которых является "Фуэнлабрада". По информации издания, сам 21-летний футболист готов к переходу, так как хочет иметь больше игровой практики.

Помимо Зидана, голкиперами мадридского клуба являются бельгиец Тибо Куртуа, костариканец Кейлор Навас и украинец Андрей Лунин.

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