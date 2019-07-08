"Рустави" получит компенсацию от "Рубина" за переход футболиста Кварацхелии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Казанский "Рубин" заплатит грузинскому клубу "Рустави" компенсацию за переход футболиста Хвичи Кварацхелии. Об этом ТАСС в понедельник по телефону сообщил директор "Рустави" Бадри Мачавариани.

18-летний полузащитник 6 июля заключил пятилетний контракт с "Рубином". До этого Кварацхелия на правах аренды выступал за московский "Локомотив", он провел в составе железнодорожников во второй половине сезона-2018/19 десять матчей во всех турнирах, забив один мяч. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России. 30 июня столичный клуб объявил о том, что грузинский игрок покидает команду. Позднее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил ТАСС, что московский клуб не стал повторять предложение по выкупу прав на полузащитника, которое агенты игрока получили от другого клуба.

"У нас есть трансферный контракт, компенсацию за Хвичу от "Рубина" мы получим, как и положено, мы прекратили действие контракта в пользу "Рубина". Компенсация будет в размере, которая положена по правилам ФИФА о трансферах, это все учтено, потому что он сыграл за нас всего лишь шесть месяцев, потом был в аренде в "Локомотиве", который, соответственно, заплатил за нее. Мы просто пошли навстречу с футболистом, который хочет расти, и, если не смогли договориться о чем-то с "Локомотивом", то это не наш вопрос, потому что мы и так вручили пальму первенства футболисту и "Локомотиву", когда они общались. Нам из Москвы предложений не поступало, вопрос не был решен с Хвичей", - сказал Мачавариани.

"Денег мало не бывает, все соизмеримо. Мы получили гораздо больше, чем нами было потрачено на воспитание Хвичи. Мы поддерживаем нормальные отношения с Хвичей и его отцом, мы болеем за него и желаем ему успехов в карьере. В будущем будем отмечать, что какое-то время он провел у нас и формировался как футболист", - добавил собеседник агентства.

Кварацхелия является воспитанником академии тбилисского "Динамо". В марте 2018 года футболист перешел из тбилисского "Динамо" в "Рустави", за который провел девять матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав одну голевую передачу. Также футболист сыграл в одной встрече за сборную Грузии.