Фигуристка Шаботова получила разрешение на выступления за команду Украины

ТАСС, 8 июля. Фигуристка Анастасия Шаботова получила разрешение со стороны Федерации фигурного катания Москвы выступать за сборную Украины. Протокол заседания президиума опубликован на сайте организации.

Отмечается, что решение было принято единогласно.

Спортсменка на протяжении двух сезонов тренировалась в московском клубе "Снежные барсы" под руководством Светланы Пановой. До сезона-2017/18 она занималась в спортивной школе олимпийского резерва "Москвич". 13-летняя Шаботова является кандидатом в мастера спорта.

Зимой этого года произошел инцидент с участием Шаботовой. Во время прямого эфира в социальной сети она заявила, что для стабильного выступления фигуристам надо "выпить много правильного допинга". Фигуристка добавила, что занимающиеся на катке "Хрустальный" (используется для тренировок группы Этери Тутберидзе, в которую, в частности, входит олимпийская чемпионка Алина Загитова) также его употребляют. Позднее Шаботова назвала свои слова глупостью, которую она допустила из-за проигрыша на соревнованиях.

Позднее родители и тренер фигуристки провели разъяснительную беседу со спортсменкой. В последующем фигуристка была несколько раз проверена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).