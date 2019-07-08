МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Должность главного тренера сборной России по лыжному двоеборью останется вакантной, командой в статусе шеф-тренера будет руководить Михаил Ботвинов. Об этом ТАСС сообщил в понедельник президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Президиум национальной федерации в апреле отправил в отставку тренерский штаб команды по лыжному двоеборью во главе с Алексеем Барановым в связи с неудовлетворительными результатами в завершившемся сезоне. В мае было принято решение, что команду возглавит бывший лыжник Ботвинов. В середине 1990-х годов он сменил российскую сборную на австрийскую, в составе новой команды в 1999 году стал победителем и бронзовым призером чемпионата мира по лыжным гонкам. На счету Ботвинова также олимпийское серебро 2002 года и бронза Игр 2006 года.

"С этого года ужесточились требования к главному тренеру, и на сегодня нет специалиста, который бы отвечал требованиям министерства спорта, - пояснил Дубровский. - Поэтому в ближайшее время должность главного тренера в сборной не появится, Михаил Ботвинов будет работать в качестве специалиста или шеф-тренера".

"Не исключаю, что через год в случае хороших результатов будет сделано исключение, ведь Ботвинов приходит не на сезон, а как минимум до Олимпийских игр в Китае", - пояснил глава федерации.

Сборная России по лыжному двоеборью на чемпионате мира 2019 года в австрийском Зефельде заняла 11-е место в командном турнире и 12-е - в командном спринте. В личных соревнованиях на среднем трамплине лучшим из россиян стал Эрнест Яхин (39-е место), на большом трамплине - Виталий Иванов (37).