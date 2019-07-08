{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Хоккеист Попов покинул "Ак Барс"

Нападающий выступал за казанскую команду с 2016 года

ТАСС, 8 июля. Казанский хоккейный клуб "Ак Барс", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), расторг контракт с 30-летним форвардом Андреем Поповым. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба клуба.

"Ак Барс" благодарит Андрея за игру и вклад в завоевание третьего Кубка Гагарина, желает удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Нападающий выступал за казанскую команду с 2016 года. Попов провел 138 матчей и набрал 31 очко (19 голов и 12 результативных передач).

В составе казанского клуба Попов становился обладателем Кубка Гагарина - 2018.

В сезоне-2018/19 КХЛ "Ак Барс" с 86 очками финишировал на пятом месте Восточной конференции. В плей-офф казанский клуб выбыл из борьбы в первом круге, уступив омскому "Авангарду" со счетом 0-4 в серии до четырех побед.

Зимние олимпийские виды спорта
Международный Кубок Союза конькобежцев России по шорт-треку пройдет 13-15 сентября
Турнир планируется провести в Коломне по олимпийскому формату
Читать полностью