Халеп выиграла у 15-летней Гауфф в четвертом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Седьмая ракетка мира румынка Симона Халеп выиграла у 15-летней американки Кори Гауфф в матче четвертого круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу румынской спортсменки. В четвертьфинале 27-летняя румынка встретится с китаянкой Чжан Шуай, которая находится на 50-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации WTA.

Халеп - бывшая первая ракетка мира и победительница Открытого чемпионата Франции в 2018 году. Американка Гауфф занимает 313-е место в рейтинге WTA.

В матче первого круга Гауфф, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, оказалась сильнее пятикратной победительницы Уимблдона американки Винус Уильямс, а во втором победила словачку Магдалену Рыбарикову. В матче третьего круга американка обыграла словенку Полону Херцог.

Гауфф стала самой юной теннисисткой за 23 года, вышедшей в четвертый круг турнира Большого шлема (15 лет, 114 дней). Тогда подобного достижения добивалась россиянка Анна Курникова, уступившая в четвертом круге немке Штеффи Граф. Гауфф, которой 15 лет и 114 дней, стала самой молодой американской теннисисткой, вышедшей в 1/8 финала Уимблдона с 1991 года, когда Дженнифер Каприати дошла до полуфинала в возрасте 15 лет 93 дня.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.