Француз Алафилипп стал победителем третьего этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 8 июля. Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп, выступающий за команду Deceuninck - Quick Step, стал победителем третьего этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс".

Этап протяженностью 215 км между бельгийским городом Бенш и французским Эперне он преодолел за 4 часа 40 минут 29 секунд. Второе место занял австралиец Майкл Мэттьюс (+0,026 секунды отставания) из Sunweb. Третьим стал бельгиец Яспер Стёйвен (+0,026) из команды Trek-Segafredo.

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", финишировал 71-м с результатом 4 часа 44 минуты 20 секунд.

Четвертый этап протяженностью 213,5 км пройдет между французскими городами Реймс и Нанси.

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.