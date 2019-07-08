Третья ракетка мира Плишкова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Чешская теннисистка Каролина Плишкова проиграла соотечественнице Каролине Муховой в матче четвертого круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Мухова победила со счетом 4:6, 7:5, 13:11. Плишкова, посеянная на турнире под третьим номером, занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Мухова - 68-е.

В четвертьфинале Мухова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной 9 июля.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.