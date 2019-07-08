Российские шпажисты завоевали серебряную медаль Универсиады в командном турнире

ТАСС, 8 июля. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Алана Фардзинова, Дмитрия Гусева, Дмитрия Швелидзе и Артема Целышева стала серебряным призером командного турнира на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.
В финале российская команда уступила сборной Южной Кореи. Бронзовые медали соревнований завоевала итальянская команда.
Бронзовую медаль в актив сборной России занесла мужская команда по прыжкам в воду, которая стала третьей по итогам соревнований с суммарным результатом 3198,04 балла. Победу одержала китайская сборная (3638,55), второе место у команды Мексики (3256,35).
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав восемь золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые медалей. Лидирует сборная Японии (19-11-10), второе место занимает команда Китая (14-5-0), третье - сборная США (11-5-7).
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|19
|11
|10
|40
|2
|Китай
|14
|5
|0
|19
|3
|США
|11
|6
|7
|24
|4
|Россия
|9
|16
|22
|47
|5
|Южная Корея
|8
|8
|11
|27
|6
|Италия
|4
|8
|13
|25
|7
|Тайвань
|4
|6
|3
|13
|8
|Мексика
|4
|6
|2
|12
|9
|ЮАР
|3
|1
|0
|4
|10
|Франция
|2
|5
|5
|12