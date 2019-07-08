{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летняя Универсиада в Неаполе

Российские шпажисты завоевали серебряную медаль Универсиады в командном турнире

Золото в активе команды Южной Кореи

ТАСС, 8 июля. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Алана Фардзинова, Дмитрия Гусева, Дмитрия Швелидзе и Артема Целышева стала серебряным призером командного турнира на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

В финале российская команда уступила сборной Южной Кореи. Бронзовые медали соревнований завоевала итальянская команда.

Бронзовую медаль в актив сборной России занесла мужская команда по прыжкам в воду, которая стала третьей по итогам соревнований с суммарным результатом 3198,04 балла. Победу одержала китайская сборная (3638,55), второе место у команды Мексики (3256,35).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав восемь золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые медалей. Лидирует сборная Японии (19-11-10), второе место занимает команда Китая (14-5-0), третье - сборная США (11-5-7).

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония19111040
2Китай145019
3США116724
4Россия9162247
5Южная Корея881127
6Италия481325
7Тайвань46313
8Мексика46212
9ЮАР3104
10Франция25512
Теги
Летняя Универсиада в Неаполе
Летняя Универсиада в Неаполе
Российские рапиристки завоевали серебряную медаль Универсиады в командном турнире
В финале российская команда проиграла итальянкам
Читать полностью