Пловец Никитин победил на дистанции 800 м вольным стилем на Универсиаде в Италии

ТАСС, 8 июля. Российский пловец Антон Никитин завоевал золотую медаль Всемирной летней Универсиады на дистанции 800 м вольным стилем. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Россиянин преодолел дистанцию за 7 минут 56,65 секунды. Вторым стал американец Николас Норман (7.57,95), бронзовая награда у поляка Филипа Заборовского (7.58,27). Еще один россиянин Эрнест Максумов стал шестым (8.00,54).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав девять золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (19-11-10), второе место занимает команда Китая (14-5-0), третье - сборная США (11-6-7).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.