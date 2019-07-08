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Летняя Универсиада в Неаполе

Пловец Никитин победил на дистанции 800 м вольным стилем на Универсиаде в Италии

Для сборной России эта золотая медаль стала девятой

ТАСС, 8 июля. Российский пловец Антон Никитин завоевал золотую медаль Всемирной летней Универсиады на дистанции 800 м вольным стилем. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Россиянин преодолел дистанцию за 7 минут 56,65 секунды. Вторым стал американец Николас Норман (7.57,95), бронзовая награда у поляка Филипа Заборовского (7.58,27). Еще один россиянин Эрнест Максумов стал шестым (8.00,54).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав девять золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (19-11-10), второе место занимает команда Китая (14-5-0), третье - сборная США (11-6-7).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония19111040
2Китай145019
3США116724
4Россия9162247
5Южная Корея881127
6Италия481325
7Тайвань46313
8Мексика46212
9ЮАР3104
10Франция25512
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