Пловец Никитин победил на дистанции 800 м вольным стилем на Универсиаде в Италии

ТАСС, 8 июля. Российский пловец Антон Никитин завоевал золотую медаль Всемирной летней Универсиады на дистанции 800 м вольным стилем. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Россиянин преодолел дистанцию за 7 минут 56,65 секунды. Вторым стал американец Николас Норман (7.57,95), бронзовая награда у поляка Филипа Заборовского (7.58,27). Еще один россиянин Эрнест Максумов стал шестым (8.00,54).
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав девять золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (19-11-10), второе место занимает команда Китая (14-5-0), третье - сборная США (11-6-7).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|19
|11
|10
|40
|2
|Китай
|14
|5
|0
|19
|3
|США
|11
|6
|7
|24
|4
|Россия
|9
|16
|22
|47
|5
|Южная Корея
|8
|8
|11
|27
|6
|Италия
|4
|8
|13
|25
|7
|Тайвань
|4
|6
|3
|13
|8
|Мексика
|4
|6
|2
|12
|9
|ЮАР
|3
|1
|0
|4
|10
|Франция
|2
|5
|5
|12