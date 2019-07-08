Сборная России по волейболу победила команду США на Универсиаде

ТАСС, 8 июля. Сборная России по волейболу победила американскую команду в матче четвертого тура группового этапа на Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч заключительного тура групповой стадии завершился со счетом 3-0 в пользу россиян, которые обеспечили себе выход в плей-офф. Сборная России победила во всех четырех матчах турнира, набрала 12 очков и заняла первое место в группе. В группе B, помимо команд России и США, выступали сборные Китая, Португалии и Южной Кореи.

Четвертьфинальные матчи пройдут 11 июля. Соперник сборной России определится позднее.

В волейбольном турнире Универсиады 20 команд разделены на четыре группы, две лучшие из каждой группы выходят в четвертьфинал. На Универсиаде-2017 на Тайване сборная России завоевала серебро.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.