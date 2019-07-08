Российские баскетболистки поспорят за пятое место Универсиады

ТАСС, 8 июля. Женская сборная России по баскетболу победила команду Китая в матче турнира за 5-8-е места и поспорит за пятое место на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 73:64 в пользу сборной России. В матче за пятое место россиянки сыграют с победителем встречи между командами Чехии и Тайваня, который состоится позднее в понедельник. Встреча за пятое место пройдет 9 июля.

На Универсиаде-2017 на Тайване женская сборная России заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу хозяйкам соревнований со счетом 66:81.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.