Российские рапиристки завоевали серебряную медаль Универсиады в командном турнире

ТАСС, 8 июля. Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Ольги Батениной, Оксаны Мартинес, Дарьи Мартынюк и Марии Мельниковой завоевала серебряные медали командного турнира на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финале российская команда со счетом 38:45 уступила сборной Италии. Бронзовые медали завоевали француженки.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав девять золотых, 17 серебряных и 22 бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (19-11-11), второе место занимает команда Китая (14-5-0), третье - сборная США (12-8-7).