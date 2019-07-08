Российские рапиристки завоевали серебряную медаль Универсиады в командном турнире

ТАСС, 8 июля. Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Ольги Батениной, Оксаны Мартинес, Дарьи Мартынюк и Марии Мельниковой завоевала серебряные медали командного турнира на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
В финале российская команда со счетом 38:45 уступила сборной Италии. Бронзовые медали завоевали француженки.
Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав девять золотых, 17 серебряных и 22 бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (19-11-11), второе место занимает команда Китая (14-5-0), третье - сборная США (12-8-7).
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|19
|11
|11
|41
|2
|Китай
|14
|5
|0
|19
|3
|США
|12
|8
|7
|27
|4
|Россия
|9
|17
|22
|48
|5
|Южная Корея
|9
|8
|11
|28
|6
|Италия
|5
|8
|13
|26
|7
|Тайвань
|4
|7
|3
|14
|8
|Мексика
|4
|6
|2
|12
|9
|ЮАР
|4
|1
|0
|5
|10
|Франция
|2
|5
|5
|12