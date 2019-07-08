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Летняя Универсиада в Неаполе

Российские рапиристки завоевали серебряную медаль Универсиады в командном турнире

В финале российская команда проиграла итальянкам

ТАСС, 8 июля. Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Ольги Батениной, Оксаны Мартинес, Дарьи Мартынюк и Марии Мельниковой завоевала серебряные медали командного турнира на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финале российская команда со счетом 38:45 уступила сборной Италии. Бронзовые медали завоевали француженки.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав девять золотых, 17 серебряных и 22 бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (19-11-11), второе место занимает команда Китая (14-5-0), третье - сборная США (12-8-7).

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония19111141
2Китай145019
3США128727
4Россия9172248
5Южная Корея981128
6Италия581326
7Тайвань47314
8Мексика46212
9ЮАР4105
10Франция25512
Теги
Летняя Универсиада в Неаполе
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