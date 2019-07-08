Российские футболистки вышли в полуфинал Универсиады

ТАСС, 8 июля. Женская сборная России в серии пенальти победила команду Южной Кореи в четвертьфинале футбольного турнира Всемирной летней Универсиады и поспорит за медали Игр. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, серия пенальти закончилась со счетом 4:1 в пользу команды России. В составе сборной России гол забила Яна Хорошева (22-я минута), у южнокореянок отличилась Хан Чхэ Лин (68). На 69-й минуте встречи была удалена за вторую желтую карточку россиянка Юлия Анисимова.

Россиянки заняли первое место в группе В, одержав победы над сборными Мексики (1:0) и Китая (1:0). Матчи полуфинала пройдут 10 июля, соперником сборной России станет победитель встречи между командами Канады и Японии. В других четвертьфиналах в понедельник сыграют команды Китая и Ирландии, Италии и КНДР.

В женском футбольном турнире на Универсиаде в Неаполе стартовали 12 сборных. На Студенческих играх 2017 года на Тайване женская сборная России завоевала бронзовые награды.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.