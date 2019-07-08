Чемпион России по футболу Набиуллин продолжит карьеру в "Сочи"

ТАСС, 8 июля. Защитник Эльмир Набиуллин, выступавший за петербургский футбольный клуб "Зенит", продолжит карьеру в "Сочи". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Зенита".

"Футбольный клуб "Зенит" желает Эльмиру Набиуллину удачи в новом сезоне", - отмечается на сайте клуба.

Условия соглашения не разглашаются, но было объявлено, что петербургский клуб оставляет за собой право обратного выкупа защитника. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Набиуллина составляет €3 млн.

В чемпионском для "Зенита" сезоне-2018/19 24-летний игрок провел за клуб 20 матчей и отметился двумя результативными передачами.

По итогам сезона-2018/19 Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Сочи" с 69 очками занял второе место и вышел в высший дивизион.