Федерер установил рекорд по выигранным матчам на турнире Большого шлема

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил итальянца Маттео Берреттини в матче четвертого круга Уимблдона и вышел в четвертьфинал. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 14 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:2 в пользу Федерера, который посеян на турнире под вторым номером. Берреттини имел 17-й номер посева. В четвертьфинале 37-летний швейцарец встретится с японцем Кэем Нисикори (8).

Федерер одержал 99-ю победу на Уимблдоне, что является лучшим результатом по выигранным матчам на одном из турниров серии Большого шлема. До этого рекордом владел американец Джимми Коннорс, выигравший 98 поединков на Открытых чемпионатах США. Также Федерер выиграл 97 матчей на Открытых чемпионатах Австралии.

Федерер является рекордсменом по количеству завоеванных титулов на турнирах Большого шлема, всего на его счету 20 побед. Федерер шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, восемь раз - Уимблдонский турнир, пять раз - Открытый чемпионат США. В 2009 году он победил на Открытом чемпионате Франции, собрав карьерный Большой шлем. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает третье место, в его активе 101 победа на турнирах ATP, а также золотая медаль Олимпийских игр 2008 года в парном разряде и серебряная награда Игр 2012 года в одиночном.

Берреттини, занимающий 20-ю строчку рейтинга АТР, впервые дошел до четвертого круга на турнирах серии Большого шлема.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.