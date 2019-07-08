Российские ватерполистки вышли в плей-офф Универсиады со второго места

ТАСС, 8 июля. Женская сборная России по водному поло уступила команде Италии в заключительном матче группового этапа на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча четвертого тура завершилась со счетом 9:8 в пользу итальянок.

Россиянки набрали шесть очков и вышли из группы со второго места, пропустив на первое итальянскую сборную (8).

В первом туре группы B сборная России одержала победу над командой США со счетом 10:9. Во втором туре российская команда обыграла сборную Китая со счетом 17:12, в третьем оказалась сильнее австралийской сборной (17:7).

Соперник сборной России четвертьфиналу определится 9 июля.