Российские баскетболистки заняли второе место на групповом этапе ЧЕ среди юниорок

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу победила команду Белоруссии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы среди юниорок (до 18 лет). Турнир проходит в Сараево.

Встреча завершилась со счетом 78:65 в пользу россиянок. Сборная России с 5 очками заняла второе место в группе В. В плей-офф выходят все 16 участников турнира.

В первом матче группового этапа российская сборная со счетом 74:50 победила команду Сербии, во второй встрече уступила сборной Венгрии (34:76).

В 1/8 финала россиянки сыграют с командой Хорватии, встреча пройдет 10 июля (начало - 15:00 мск).

Первенство Европы проходит с 6 по 14 июля.